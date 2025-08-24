Станция "Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти.

Спутниковые снимки зафиксировали уничтожение насосной станции на станции "Унеча" в Брянской области. Это привело к остановке нефтепровода "Дружба".

Соответствующий спутниковый снимок опубликовал Telegram-канал Exilenova+. Как пишет Militarnyi, на снимке видно, что удары украинских дронов привели к пожару, в результате которого было полностью уничтожено помещение самой насосной станции и несколько меньших технических помещений и технологическое оборудование.

Издание отметило, что "Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, на который приходится значительная часть экспортных поставок российской нефти и перекачки нефти в Словакию и Венгрию.

Атака на нефтепровод "Дружба"

Новую атаку на станцию украинские дроны совершили 21 августа, о чем сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

На следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что трубопровод прекратил перекачивать нефть.

Это уже второй удар по этой нефтеперекачивающей станции, первый был осуществлен 12 августа. Тогда ударом были уничтожены две насосные станции, а также техническое помещение и оборудование.

14 августа сообщество "Dnipro Osint Гарбуз" обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие повреждения линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области. Тогда же OSINTеры рассказали, что возле насосной станции заметны большие следы пожара, и станция не может работать.

