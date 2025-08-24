Он уточнил, что речь не идет о гарантиях безопасности, пока война не закончится.

Военных США не будет в Украине в рамках гарантий безопасности. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью каналу NBC.

"Трамп высказался очень четко - в Украине не будет американских войск. Но мы продолжим играть активную роль, пытаясь обеспечить украинцам надежные гарантии безопасности, необходимые для прекращения войны с их стороны, а россиянам, соответственно, ощущение, что они могут закончить войну", - заявил Вэнс.

При этом он уточнил, что речь не идет о гарантиях безопасности, пока война не закончится.

Вице-президент признал, что Россия не хочет прекращения огня, однако "президент США имеет много козырей, чтобы оказать давление и попытаться положить конец этой войне". Вэнс даже намекнул, что Трамп готов пустить в ход эти козыри.

В связи с этим он привел пример, что Трамп уже применил "агрессивное экономическое давление", такое как "вторичные пошлины для Индии, чтобы усложнить россиянам возможность зарабатывать на нефти".

Свежие заявления Вэнса о войне в Украине

Перед этим вице-президент США выразил надежду, что война в Украине прекратится максимум через 6 месяцев.

А еще он сообщил, что россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки. "Они уступили в том, что признают территориальную целостность Украины после войны", - сказал он.

По словам Венса, россияне уже признали, что не смогут установить "марионеточный режим" в Украине, хотя это было одной из целей Кремля.

