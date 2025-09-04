Те, кто помнит советские времена, наверняка вспомнит и то, как практически у всех в сахарнице лежал лавровый лист. Сам факт наличия листа в сахаре как будто говорил о том, что хозяйка - хорошая, хотя далеко не все знали, зачем это нужно. Оказывается, все не просто так.
Кого отпугивает запах лаврового листа
У советских хозяек редко что бывало просто так: в условиях постоянного дефицита умудрялись экономить на всем и очень бережно относились к тому, что имели. Но лайфхак с лавровым листом может пригодиться и сейчас.
Дело в том, что лаврушка, которая обладает пряным запахом, работает как природный отпугиватель насекомых. Так вот, в СССР знали, как с помощью лаврового листа избавиться от мух, муравьев и прочих, кто мог позариться на сахар и не только - для этого клали лист в сахарницу, кульки с сахаром, крупами, мукой.
Какие насекомые ненавидят лавровый лист еще:
- мошки;
- моль;
- тараканы;
- комары;
- клопы.
Эфирные масла, который содержит лавр, издают пряный аромат - он действует как природный барьер. Поэтому лавровые листики, не только сушеные, но можно и свежие, раскладывают в кладовках, шкафах и других местах скопления насекомых.
Вместо лаврового листа можно также использовать гвоздику, цедру лимона или дольку чеснока. Возможно, это и не даст 100%-й гарантии, но шанс появления в этом месте насекомых снизится.
Ранее мы рассказывали, почему трескаются помидоры при консервации и что с этим делать.