Рассказываем, можно ли добавлять лавровый лист в сахар, и как хозяйкам в СССР пришла в голову такая мысль.

Те, кто помнит советские времена, наверняка вспомнит и то, как практически у всех в сахарнице лежал лавровый лист. Сам факт наличия листа в сахаре как будто говорил о том, что хозяйка - хорошая, хотя далеко не все знали, зачем это нужно. Оказывается, все не просто так.

Кого отпугивает запах лаврового листа

У советских хозяек редко что бывало просто так: в условиях постоянного дефицита умудрялись экономить на всем и очень бережно относились к тому, что имели. Но лайфхак с лавровым листом может пригодиться и сейчас.

Дело в том, что лаврушка, которая обладает пряным запахом, работает как природный отпугиватель насекомых. Так вот, в СССР знали, как с помощью лаврового листа избавиться от мух, муравьев и прочих, кто мог позариться на сахар и не только - для этого клали лист в сахарницу, кульки с сахаром, крупами, мукой.

Какие насекомые ненавидят лавровый лист еще:

мошки;

моль;

тараканы;

комары;

клопы.

Эфирные масла, который содержит лавр, издают пряный аромат - он действует как природный барьер. Поэтому лавровые листики, не только сушеные, но можно и свежие, раскладывают в кладовках, шкафах и других местах скопления насекомых.

Вместо лаврового листа можно также использовать гвоздику, цедру лимона или дольку чеснока. Возможно, это и не даст 100%-й гарантии, но шанс появления в этом месте насекомых снизится.

