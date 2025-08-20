Квашеные помидоры по этому рецепту такие вкусные, что от них невозможно оторваться.

С мясом, рыбой и овощами отлично сочетаются квашеные помидоры - потрясающая закуска, которая хорошо разогревает аппетит. Самая вкусная консервация получается из летних, налитых солнцем томатов. Успейте приготовить лакомство сейчас, и зимой будете себе благодарны.

Квашеные помидоры как бочковые

Приготовленные этим способом овощи очень напоминают старинные солености из дубовой бочки. Именно так их готовили столетиями. Количество специй можно регулировать в зависимости от того, любите вы острые или сладкие томаты.

Вам понадобятся такие ингредиенты:

Видео дня

два килограмма помидоров;

зонтик укропа;

небольшой кусок корня хрена;

три листа смородины;

три листа вишни;

два зубчика чеснока;

восемь горошин черного перца;

восемь горошин душистого перца;

три столовые ложки сахара;

две столовые ложки соли;

две столовые ложки горчичного порошка.

Указанного количества продуктов хватит примерно на одну банку объемом по 3 литра.

Всю зелень тщательно вымыть и выложить на дно банки. Затем плотно поместить помидоры, чередуя с мелко рубленым чесноком и хреном. Сверху посыпать овощи солью, сахаром и двумя видами перца. Залить емкость холодной водой и встряхнуть.

Поставьте квашеные помидоры в банке в большую кастрюлю или таз, и наполовину прикройте крышкой. Оставьте на два-три дня в теплом солнечном месте, чтобы запустить процесс брожения. В течение этого периода желательно встряхнуть томаты пару раз.

Через три дня уберите пенку (если появилась) и посыпьте помидоры горчичным порошком. Плотно закройте и переставьте в подвал либо холодильник как минимум на две недели.

Квашеные помидоры в ведре

Перечень ингредиентов такой же, как в предыдущем рецепте, но в три раза больше всего. Также подготовьте чистое десятилитровое ведерко. Если хотите остринки, то добавьте один острый перец.

В пяти литрах воды растворите сахар и соль - это будет маринад. На дно ведра выложите все листья и половину чеснока. Утрамбуйте 1/2 помидоров, а сверху выложите остальной чеснок и, по желанию, кружочки перца. Доложите томаты и прикройте широким листом хрена. Залейте маринад и прикройте крышкой.

За три-четыре дня в тепле томаты заквасятся. После этого их можно разложить по чистым банкам или хранить прямо в закрытом ведре в холоде. По такому рецепту можно готовить квашеные зеленые помидоры из недозрелых плодов. Это очень вкусно и полезно.

Вас также могут заинтересовать новости: