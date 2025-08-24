Другим странам понадобились бы годы: эксперт оценил ракету FP-5 'Фламинго'

Европейские страны, по словам эксперта, не имеют подобных средств.

Европейские страны только запускают программу разработки оружия, подобного дальнобойной ракете FP-5 "Фламинго". Они смогут представить его не ранее 2030 года. Об этом заявил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире Radio NV.

"Заявленные тактико-технические характеристики крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" - на очень высоком уровне. Ограниченный круг стран может показать в своем арсенале такие средства, которые бы имели возможность поражать цели на дистанции до трех тысяч километров", - сказал эксперт.

По его словам, по состоянию на сейчас европейские страны только запускают программу разработки дальнобойного оружия, и по их же планам они смогут представить что-то в подобном классе лишь не ранее 2030 года.

"Европейские страны действительно в этом плане не имеют подобных средств", - рассказал Кушников.

Он также отметил, что наши западные партнеры и союзники имеют очень технологичные и эффективные решения, но, соответственно, это за собой влечет дороговизну.

"И надо понимать, что они потратили не один год на ту или иную разработку. По некоторым направлениям, если мы сравниваем, к примеру, с ракетами Storm Shadow, то только на разработку было потрачено более пяти лет. И, соответственно, бюджеты, не сопоставимые с теми, которые сейчас Украина может тратить на научно-исследовательские разработки", - сказал он.

Кроме того, он добавил, сейчас фокус разработок и внедрения новых решений и технологий в большей степени перешел к частным производителям.

"Большое количество номенклатуры дальнобойного вооружения, которые есть по состоянию на сейчас в арсенале Сил безопасности и обороны, - это разработки именно частного сектора оборонно-промышленного комплекса", - пояснил обозреватель.

Что известно о ракете "Фламинго"

Как сообщал УНИАН, "Фламинго" способна поразить всю европейскую территорию РФ, неся огромную боеголовку весом более тонны. Она разработана украинской компанией Fire Point Defense. "Мы не хотели афишировать эту разработку, но, похоже, пришло время. Flamingo - это дальнобойная крылатая ракета, которая может нести боеголовку весом 1150 кг и пролететь до России до 3000 километров", - сказала Politico гендиректор и техдиректор компании Ирина Терех.

По ее словам, они разработали ракету достаточно быстро. От идеи до первых успешных испытаний на поле боя прошло менее девяти месяцев. И хотя точную скорость назвать она не смогла, Терех отметила, что "Фламинго" быстрее остальных наших ракет.

