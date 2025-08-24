Концерт группы в Крыму был запланирован на 23 августа 2024 года.

Певец Тарас Тополя рассказал, что у группы "Антитела" до сих пор есть амбиции выступить в Крыму. Он уверен, что концерт, который был запланирован на 23 августа 2024 года, таки состоится в будущем, но при определенных условиях.

В комментарии "День.LIVE" артист заявил, что все купленные билеты на шоу в Крыму являются действительными. Более того, он добавил, что скоро стартуют и новые продажи.

Тарас отметил, что для него, как и для других участников группы, концерт в украинском Крыму является очень важной и символической целью:

"Когда придет момент, концерт состоится и все билеты остаются в силе, просто надо немножко поработать больше. Еще понятно, что это символическая вещь. Это не только моя личная и группы "Антитела" прокламация, а миллионов украинцев, которые уверены, что Крым - это Украина, и туда обязательно вернется желто-синий флаг".

Также Тополя отметил, что все потраченные средства на билеты конвертировались в донаты. По его словам, в частности, несколько миллионов гривень передали на нужды подразделений ГУР. На собранные средства закупили необходимое оборудование, которое уже активно используется украинскими военными.

Напомним, в июне Тарас и Елана Тополи пострадали от российского обстрела. Возле их квартиры в Киеве попала ракета, из-за чего жилье было полностью разбито.

