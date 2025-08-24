Российский министр призывает верить Минобороны РФ, а не докладам ООН или собственным глазам.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг информацию ООН, которая подтверждает систематические российские удары по гражданскому населению Украины. Циничное заявление он сделал в интервью американскому каналу NBC News

Во время интервью ведущий сослался на отчеты ООН, согласно которым Россия убила или ранила около 50 000 гражданских лиц в Украине, в частности в результате ударов по родильным домам, церквям, школам и больницам.

"Или российские военные ужасно целятся, или вы целитесь в гражданских лиц. Что из этого?" - спросил Лаврова телеведущий.

На это главный дипломат России без намека на наличие совести заявил, что Россия атакует только те объекты, которые прямо связаны с украинскими военными.

"Мы никогда не атаковали гражданские цели, подобные тем, что вы упомянули", - сказал он, игнорируя многочисленные факты, хорошо задокументированные не только украинскими правоохранителями, но и иностранными специалистами и СМИ.

Лаврова также попросили прокомментировать удар по американскому заводу на Закарпатье, который производит кофеварки и другую электронику. На это глава российского МИД сказал, что якобы не слышал об этом (хотя публично историю комментировал даже Дональд Трамп). При этом Лавров заявил, что некоторые люди "действительно наивны, когда видят кофеварку в витрине, и считают, что это место, где производят кофеварки".

Однако Техасская компания Flex Ltd., которая владеет заводом, ранее заявляла, что ее украинский завод "строго сосредоточен на производстве гражданской продукции" и "не производит, не поставляет и не поддерживает никакое военное оборудование или компоненты, связанные с обороной".

Военные преступления России: данные ООН

Как писал УНИАН, в июле помощник генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча сообщил, что, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения Россия убила около 13,6 тысяч гражданских лиц, еще более 34,1 тысячи получили ранения. Однако это лишь верифицированные данные, то есть такие, которые не включают жертвы, которые невозможно независимо проверить. То есть оценка не учитывает, например, большинство погибших в Мариуполе и на других оккупированных территориях, куда эксперты ООН не имеют доступа.

А в начале августа спецдокладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс написала колонку для The New York Times, в которой рассказала о систематическом сексуальном насилии со стороны российских солдат, жертвами которого становятся не только гражданские на оккупированных территориях, но даже пленные украинские солдаты.

