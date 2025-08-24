Этот небольшой тест подскажет, какие энергии преобладают в вашей жизни и как могут повлиять на вас.

В разных предметах, цветах и животных заложен определенный символизм. С эзотерической точки зрения метла - не просто инструмент для уборки. Считается, что ведьмы могут "летать" на метлах, поэтому им приписывают значение свободы. Кроме того, принято думать, что метла приносит удачу и защиту, но многое зависит от ее положения и материала, из которого она сделана. Прислушайтесь к своей интуиции и пройдите этот личностный тест.

Выберите метлу - психологический тест

Посмотрите на картинку и выберите, какая метла вам нравится больше. Не думайте слишком долго - опирайтесь исключительно на свою интуицию.

Первая метла

Если вы выбрали этот вариант, то, скорее всего, в вашу жизнь притягиваются самые разные энергии - и положительная, и отрицательная. Из-за этого вы можете подвергаться влиянию вещей, способных причинить вред.

Но есть и хорошие новости: вы умеете отделять полезное от лишнего и очищаться от того, что не подходит. Старайтесь практиковать это регулярно, ориентируясь на свои чувства.

Вторая метла

Метла, поднятая вверх - это символ положительной энергии и защиты. Вероятно, в этот период вашей жизни отношения и события складываются именно так, как вы надеетесь, и жизнь становится светлее.

Используйте это время, чтобы укрепить то, что чувствуете, думаете и имеете. Энергия постоянно меняется, а вместе с ней меняется и наше восприятие, поэтому сейчас - хорошее время для положительного фундамента на будущее.

