Православный праздник сегодня в народе прозвали Тит Грибник.

25 августа в православной церкви чтят память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского, ученика и верного спутника апостола Павла. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этой датой, что можно и нельзя делать 25 августа, а также что за праздник сегодня церковный по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

25 августа (по старому стилю это 7 сентября) вспоминают апостола из числа 70-ти святого Тита, епископа Критского.

Апостол Тит был знатного рода, жил он на острове Крит. С юных лет Тит увлекался греческой философией и поэзией. Согласно преданию, когда ему было 12 лет, он услышал во сне голос - тот призывал его оставить философию и найти мудрость, которая дает спасение. Тогда Тит нашел книги пророков, где прочел о грядущем Мессии.

С течением времени на Крит дошла весть о том, что в Палестине появился великий Пророк, совершающего чудеса. Правитель Крита отправил Тита, как самого образованного, в Иерусалим - выяснить, что к чему. Когда Тит послушал проповеди Христа, то принял христианскую веру. Позже он стал свидетелем страданий, смерти, воскресения и Вознесения Иисуса, а в день Пятидесятницы присутствовал при сошествии Святого Духа, когда апостолы научились говорить на разных языках.

Тит стал учеником апостола Павла и сопровождал его в поездках, а позже Тита рукоположили в епископа Критского. По церковным преданиям, по молитвам Тита не раз совершались чудеса.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

вспоминают перенесение мощей апостола Варфоломея;

почитают святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа Карийского, исповедника;

святителя Мину, патриаха Константинопольского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 25 августа вспоминают мучеников Фотия и Аникиту, прославившихся своими подвигами веры и стойкости в гонениях.

О чем просят в молитвах, обычаи дня, чего нельзя делать сегодня

У святого Тита принято просят заступничества перед Господом, помощи в делах, связанных с семьей, а также укрепить в вере и дать сил, чтобы преодолеть жизненные испытания.

В народе день получил название Тит Грибник - по приметам, это последний день, когда можно солить грибы на зиму, после этого - только жарить или варить. Еще одно название дня - Листопадник, с этой даты в природе начинается красивый листопад.

Этот день считается удачным для покупок и поездок, но вот строительство лучше перенести на другое время. В народе верят, что в ночь на Тита Листопадника снятся вещие сны, их нужно запомнить, но не рассказывать.

В этот день церковь, как и в любую другую дату, осуждает ругань, злость, сплетни, клевету, зависть, жадность, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи.

Как уже говорили, по народным приметам в этот день лучше не начинать строительство или ремонт - придется переделывать. Сделки и подписания договоров также лучше отложить.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 25 августа

Приметы говорят о том, какой будет погода и зима:

дождь пошел после обеда - завтра пойдет ливень;

много грибов в лесу - к холодной и долгой зиме;

листья уже опадают - зима наступит рано.

Можно также понаблюдать за опадающей листвой: есть листья ложатся "рубашкой" вверх - к похолоданию и суровой зиме, а если "рубашкой" вниз - тепло еще побудет, а зима окажется мягкой и поздней.

