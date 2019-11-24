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Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

09:21, 24 ноября 2019
Политика
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Дипломаты обратили внимание на еще один случай использования карты Украины без Крыма / Twitter. Ukraine's Emb. to UK ‏

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На это обратило внимание  Посольство Украины в Великобритании.

“ The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом”, – говорится в сообщении посольства в Twitter.

В данный момент указанный ролик на канале The Economist отсутствует. Ссылки на него также удалили из соцсетей издания.

7 ноября сообщалось, что американское издание The New York Times опубликовало в своем материале карту Украины без Крыма. Украинское посольство призвало издание исправить ошибку.

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Теги: #Крым#посольство