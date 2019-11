Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором использовалась карта Украины без Крыма.

На это обратило внимание Посольство Украины в Великобритании.

“ The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом”, – говорится в сообщении посольства в Twitter.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W