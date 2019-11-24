Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором использовалась карта Украины без Крыма.
Читайте такжеПосольство Франции: Голодомор 1932-33 годов глубоко травмировал Украину и всю Европу
На это обратило внимание Посольство Украины в Великобритании.
“ The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом”, – говорится в сообщении посольства в Twitter.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 ноября 2019 г.
#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W
В данный момент указанный ролик на канале The Economist отсутствует. Ссылки на него также удалили из соцсетей издания.
7 ноября сообщалось, что американское издание The New York Times опубликовало в своем материале карту Украины без Крыма. Украинское посольство призвало издание исправить ошибку.