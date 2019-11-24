Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Украинские дипломаты призвали журналистов исправить ошибку.

Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором использовалась карта Украины без Крыма.

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На это обратило внимание Посольство Украины в Великобритании.

“ The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом”, – говорится в сообщении посольства в Twitter.

В данный момент указанный ролик на канале The Economist отсутствует. Ссылки на него также удалили из соцсетей издания.

7 ноября сообщалось, что американское издание The New York Times опубликовало в своем материале карту Украины без Крыма. Украинское посольство призвало издание исправить ошибку.