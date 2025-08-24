Глава МИД Украины посоветовал стать Венгрии независимыми от России, как остальная Европа.

Не надо указывать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что делать и говорить и когда, написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига у себя на странице в соцсети Х.

Также Сибига отметил, что Зеленский является президентом Украины, а не Венгрии.

"Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как и остальная Европа", - дал совет Венгрии глава МИД Украины.

Отношения между Украиной и Венгрией

Ранее УНИАН сообщал, что на пресс-конференции по случаю Дня Независимости Украины в воскресенье, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский обыграл слово дружба и заявил, что Украина всегда поддерживали дружбу с Венгрией, но теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Будапешта. Тем самым, Зеленский намекнул, что Венгрии не стоит сотрудничать с Россией. Эти слова министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто воспринял, как угрозу, о чем и написал в соцсети. Сирято отметил, что Венгрия твердо отвергает угрозу украинского президента. По его словам, Будапешт уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и ожидает того же от других. Глава МИД Венгрии добавил, что ударами по российскому нефтепроводу "Дружба" Украина нарушает суверенитет Венгрии.

Также мы писали, что Сийярто сообщил, что из-за атаки по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, транспортировка российской нефти в Венгрию снова приостановлена. Сийярто высказался, что считает это попыткой втянуть Венгрию в войну. Однако, он добавил, что это не сработает и Венгрия всеми силами будет поддерживать мирные усилия и защищать свои национальные интересы.

