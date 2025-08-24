Скорее всего, раньше накопители стояли в сервере.

На Reddit появился пост от пользователя DogeBoi6, который нашёл 6 старых SSD Samsung 850 Pro на 1 ТБ прямо в мусорном контейнере. Он планирует использовать их для скачивания всей своей библиотеки Steam, дав дискам вторую жизнь.

Как уточнил автор поста, неизвестно, где эти SSD использовались раньше, возможно, они были частью сервера и подвергались интенсивной нагрузке.

Сам DogeBoi6 не собирается хранить на них важные данные, так что даже если накопители выйдут из строя, проблем не будет.

Для справки, Samsung 850 Pro выпускались в 2014 году и имели 10-летнюю гарантию или 150 TBW, но найденные экземпляры, скорее всего, уже вне гарантии.

Это уже не первая такая история. Ранее пользователь Reddit так же нашёл прототип RTX 4090 Ti в мусорном баке. Видеокарта получилась настолько огромной, что занимает аж 4 слота на материнской плате.

Кроме того, недавно пользователь купил топовую видеокарту RX 7900 XTX за 4 доллара, и она исправно работает. Сделку века покупатель провернул в одном из магазинов Amazon, который торгует возвращёнными товарами.

