Gabriel Mk.5 может применяться как против надводных кораблей противника, так и против наземных целей.

ВМС Финляндии поставили на боевое дежурство противокорабельные ракеты Gabriel Mk.5 израильского производства. Как пишет Helsingin Sanomat, чтобы полностью развернуть новые системы, понадобилось 7 лет.

Отмечается, что в Финляндии провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса "земля-земля" Surface Defense Missile (SSM) 2020. Теперь она является одной из двух основных систем вооружения ВМС страны наряду с морскими минами.

Ракеты Gabriel Mk.5 установили на ракетные катера Hamina. Позже их планируют развернуть на новых корветах класса Pohjanmaa.

Видео дня

В издании подчеркнули, что Gabriel Mk.5 может применяться как против надводных кораблей противника, так и против наземных целей. Финляндия выбрала их для замены устаревших противокорабельных систем MTO85M (RBS 15 Mk2) еще в 2018 году.

В издании добавили, что ВМС Финляндии планируют использовать новые ракеты по крайней мере до 2050-х годов.

Ракеты Gabriel Mk.5 - справка УНИАН

Gabriel Mk.5 является израильской противокорабельной ракетной системой, которая была разработана Israel Aerospace Industries. ВМС Израиля впервые испытали эти ракеты в 2022 году.

Ракеты Gabriel Mk.5 имеют проникающую боевую часть, которая предназначена для поражения широкого спектра морских угроз. Также их можно использовать против наземных целей.

Gabriel Mk.5 оснащены турбореактивным двигателем, который обеспечивает ей дозвуковую скорость полета на малых высотах. Максимальная дальность полета составляет более 200 километров.

Администрация Трампа одобрила продажу Украине тысяч ракет ERAM

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition. Они должны прибыть в нашу страну примерно через шесть недель.

Несколько чиновников в комментарии для The Wall Street Journal заявили, что для использования этих ракет с дальностью действия от 240 до 450 км Украине потребуется одобрение Пентагона.

Вас также могут заинтересовать новости: