Лавров заявил, что территориальные споры между Украиной и Россией остаются нерешенными.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о больших разногласиях между Москвой и Киевом и добавил, что не надо сильно надеяться на то, что президент США Дональд Трамп будет способствовать быстрому окончанию войны в Украине, пишет NBC News.

Указывается, что Лавров заявил ведущей телеканала Кристен Уэлкер, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не планируется. Он добавил, что ключевые вопросы, в частности, гарантии безопасности для Украины и территориальные споры остаются нерешенными.

"Путин готов встретиться с президентом Зеленским, при условии, что эта встреча действительно решит что-то. Встреча, чтобы Зеленский имел еще одну возможность выступить на сцене, не является, по нашему мнению, полезной", - сказал Лавров.

Видео дня

Отмечается, что несмотря на то, что в августе глава Белого дома провел отдельные встречи с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами, его мирные инициативы были подорваны ударами России по Украине, в частности по американскому заводу на прошлой неделе.

Белый дом сейчас хочет организовать встречу Путина и Зеленского, но заявления Лаврова указывают, что позиции обеих сторон остаются далекими.

В публикации указывается, что Украина испытывает сейчас давление с целью заставить ее отказаться от оккупированного Крыма и территорий Донбасса, а еще забыть о вступлении в НАТО.

Лавров в интервью заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался согласиться на эти условия.

"Зеленский сказал "нет" всему. Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?", - заявил глава МИД России.

Также Лавров заявил, что Россия требует от Украины отменить законы, которые ограничивают русский язык и якобы притесняют УПЦ МП.

При этом, министр иностранных дел России добавил, что Зеленский де-факто является лидером, но "по конституции Украины господин Зеленский сейчас нелегитимен", а для подписания документов "нужна четкая легитимность".

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия в Украине "никогда не атаковала гражданские цели". Также он заявил, что не слышал о том, что на Закарпатье недавно был российский удар по американскому заводу. В то же время, глава МИД России заявил, что некоторые люди "действительно наивны, когда видят кофеварку в витрине, и считают, что это место, где производят кофеварки".

Также мы писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия впервые за 3,5 года полномасштабной войны пошла на уступки. Вэнс пояснил, что не говорит, что страна-агрессор пошла на уступки во всем, но "готова признать территориальную целостность Украины после войны".