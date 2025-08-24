Астролог XVI века предсказал войну, упадок Запада и духовное пробуждение в 2026 году.

Французский астролог XVI века Мишель де Нострадам, известный как Нострадамус, в своих загадочных четверостишиях оставил видения, которые современные исследователи связывают с будущим 2026 года, пишет City magazine.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Одно из наиболее часто цитируемых пророчеств звучит так:

"Когда Марс будет править своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня поднимутся с восточных сторон, пока запад теряет свой свет в тишине".

Аналитики считают, что упоминание о Марсе может символизировать войну или глобальную перестройку мирового порядка. А "три огня с Востока" часто толкуют как подъем новых сил - Китая, Индии и других азиатских государств, которые меняют баланс влияния в мире.

В то же время Нострадамус говорит и о потере силы Венеры - символа любви и гармонии. Это интерпретируют как упадок человеческой эмпатии на фоне цифровизации и социального отчуждения.

Не обошлось и без прогнозов относительно Запада. Некоторые исследователи видят в его словах предупреждение о конце глобального доминирования США и Европы. Упадок, по их мнению, может проявиться не в военной сфере, а в культурной и идеологической.

Несмотря на мрачные образы, Нострадамус оставляет и луч надежды:

"Тени падут, но человек света взойдет, и звезды поведут тех, кто смотрит внутрь себя".

Интерпретаторы усматривают в этом указание на духовное пробуждение после кризиса. Они подчеркивают: 2026 год может стать не только годом испытаний, но и годом истины и обновления.

