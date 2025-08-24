Завтра жителям ряда регионов понадобятся зонтики.

Понедельник, 25 августа, будет преимущественно сухим, хотя в некоторых регионах немного подождит. Об этом сообщает в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

В частности осадки возможны на Полтавщине, Харьковщине, а также в некоторых районах Днепропетровщины и Черкасской области. Температура воздуха ночью ожидается в промежутке +7+11 градусов, в Карпатах местами будет падать до +3, а на юге будет от +8 до +13 градусов. Дневная температура прогнозируется на уровне +18+22 градусов, в южных регионах +20+24 градуса. Синоптик предупреждает о порывистом ветре западного и северо-западного направлений.

В Киеве уже сегодня возможен дождь, а вот завтра должно быть без осадков. Температура воздуха в столице ожидается на уровне +18+20 градусов.

Видео дня

"Потихоньку издалека слышны духи осени - ночной воздух свежее и свежее, на высокогорье Карпат даже уже есть небольшие "минусы"! А на следующей неделе к нам еще придет настоящая летняя жара", - предупреждает Диденко.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня в Карпатах выпал первый в этом сезоне снег. Утром осадки зафиксировали на горе Поп Иван, возле Говерлы и в урочище Заросляк.

Температура воздуха на вершинах гор опустилась до 2 градусов тепла. Этого оказалось достаточно, чтобы снег выпал, но, очевидно, продержится он недолго.

Вас также могут заинтересовать новости: