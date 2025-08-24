Также в результате авиаудара были уничтожены пять российских офицеров.

Силы обороны Украины нанесли авиаудар по командному пункту российских оккупантов в Соледаре Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что в результате авиаудара были уничтожены командир мотострелковой бригады и 5 офицеров. Аналитики добавили, что более подробная информация о потерях врага, вероятно, появится позже.

По данным аналитиков WarArchive удар по командному пункту россиян был нанесен 20 августа. Они поделились, что это результат работы Воздушных сил ВСУ, 30 ОМБр им. князя Острожского и команды аэроразведчиков "Вялый".

Также аналитики рассказали, что авиаудар, вероятно, был нанесен высокоточной авиационной бомбой GBU-62. Ее разрабатывали для поражения наземных целей врага.

Аналитики добавили, что командный пункт россиян находился в жилом многоэтажном доме в районе бывшего детского сада "Звездочка".

В Мелитополе ликвидировали группу морпехов и кадыровцев - что известно

Ранее в результате операции ГУР во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был уни чтожен склад боеприпасов вместе с россиянами, которых недавно перебросили на Запорожское направление. В результате уничтожено по меньшей мере шесть оккупантов из состава подразделения морской пехоты и экипажа БПЛА кадыровского батальона "Ахмад-восток".

В ГУР отметили, что на место взрыва россияне направили четыре автомобиля скорой помощи.

