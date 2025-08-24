Родные пленного оккупанта сперва не поверили, что с ними говорит именно он.

В Курской области РФ украинские военные взяли в плен 43-летнего российского офицера-морпеха по имени Сергей. Во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко он позвонил своим родным, и этот разговор получился довольно забавным.

Выяснилось, что пленный росиянин родился в Москве и имеет высшее образование. Он получил звание лейтенанта во время учебы в строительном ВУЗе, когда проходил военную кафедру.

Оккупант признался, что из-за пьянства ему не удавалось долго задерживаться ни на одной работе. В итоге он решил присоединиться к российской армии, подписав контракт до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сергей рассказал, что он находится в плену уже 10 месяцев. В РФ его считают пропавшим без вести.

Когда россиянин позвонил своей маме и сестре, они сперва не поверили, что это он. Родные попросили оккупанта назвать имена дедушки, бабушки, а также их фамилии. В конце концов они убедились, с кем они разговаривают.

Во время разговора с родными оккупант отметил, что его дедушка и бабушка родом из Украины. После того как сестра и его мама выяснили, что Сергей здоров и с ним все в порядке, они начали засыпать его вопросами.

"Как тебя вернуть? Почему ты улыбаешься? Нам не до смеха. Тебе там весело? Чем ты там занимаешься?", - говорили мама и сестра пленного россиянина.

Позже мать оккупанта возмутилась тем, что ее сын попал в плен. Она подчеркнула, что родные переживают за него.

"Что ты наделал? Мы не знаем, что нам делать... У меня самой здоровья нет, ноги не носят. Ты подумал о матери? Как она там? Ходит, ползает, лежит", - заявила женщина.

Затем оккупант пошутил, что его мама, видимо, достаточно бодрая. После этого Сергей нарвался на грубость.

"Вояка. Взять бы тебя тряпкой, да морду набить", - отругала мать оккупанта.

Пленный оккупант рассказал, как оказался на войне из-за долга

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Карпенко российский пленный рассказал, что заключил контракт для участия в войне против Украины, потому что имел большие долги и хотел заработать 2 миллиона рублей. Тем не менее он так и не получил этих денег.

По словам россиянина, контракт он заключил 20 декабря 2024 года. Он признался, что хотел заработать денег для улучшения условий проживания.

