Сок из томатов станет гораздо вкуснее, если добавить секретный ингредиент.

Не секрет, что самый вкусный томатный сок получается из домашних, выращенных с любовью помидоров. Кулинары экспериментируют, пробуя добавлять в консервацию разные пряности и специи.

Предлагаем вам приготовить напиток с добавлением секретного ингредиента, который значительно улучшит его вкус. Вы точно полюбите такой томатный сок - рецепт очень прост и даже не требует соковыжималки.

Томатный сок на зиму с перцем

В этой вариации жидкость добавляют красный или бордовый болгарский перец. Он обогащает напиток приятной сладостью, компенсируя кислоту помидоров.

На три килограмма томатов возьмите пятьсот грамм перцев, а также столовую ложку соли и три ложки сахара. Помидоры должны быть спелые и сладкие, в идеале - сорт "сливка" или "бычье сердце".

У перца удалите сердцевину с семенами. Помойте и крупно нарежьте овощи. Пропустите томатный сок на зиму через соковыжималку и вылейте в кастрюлю. На сильном огне варите пять минут после вскипания. Всыпьте сахар и соль. Потом убавьте мощность конфорки до небольшой и готовьте ещё пятнадцать минут под крышкой. Пену удалять не нужно.

После остывания напиток готов, но если вы закрываете сок томатный на зиму, то распределите горячим по стерилизованным банкам и закрутите крышки. Переверните, закутайте в полотенце и подождите, пока консервация не остынет.

Простой томатный сок - рецепт на 1 литр

Самый элементарный рецепт напитка включает только помидоры и сахар. Литр сока получится из примерно полутора килограммов помидоров. Соли понадобится полторы-две чайные ложки. Выжмите овощи в соковыжималке и доведите массу до кипения. Добавьте соль, дайте покипеть ещё пару минут и разлейте в стерильные банки.

По желанию базовый вариант можно разнообразить душистым, острым перцем или лавровым листом. Напиток варят со специями, а перед распределением в емкости пряности вынимают.

А вот как приготовить томатный сок без соковыжималки: измельчите плоды блендером или мясорубкой несколько раз, а потом процедите через тройной слой марли. Затем готовьте стандартным образом.

