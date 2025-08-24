"Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море.

В ночь на 24 августа 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" (Ленинградская область РФ). Это помогло снизить военно-экономического потенциал российского агрессора, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Подтверждено успешное поражение цели с последующим воспламенением. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год.

В Генштабе подчеркнули, что морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота" в обход международных санкций.

Видео дня

В сообщении также говорится о том, что подразделения Сил специальных операций ВС Украины на территории Белгородской и Воронежской областей РФ, осуществили огневое поражение логистических объектов, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей российской оккупационной армии.

Поражение НПЗ в Сызрани

Также стало известно, что подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил нанесли огневое поражение по объекту топливно-энергетической инфраструктуры противника - Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу (Самарская область РФ).

В ГУР отметили, что Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08 % общего объема нефтепереработки в РФ.

"Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые поставляются оккупационным войскам РФ. В районе расположения объекта зафиксировано попадание и детонации. Результаты нанесенного поражения уточняются", - заявили в разведке.

Что известно о поражении Усть-Луги

Как сообщал УНИАН, ранее источники проинформировали, что в ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций зажгли яркий "хлопок" на производственных мощностях порта "Усть-Луга".

Украинские дроны попали в газоперерабатывающий комплекс компании "Новатэк", которая является крупнейшим в России производителем сжиженного газа. По словам собеседника, на видео был виден мощный взрыв и последующий огромный пожар. Осинтеры пишут, что удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата/газа, которая является "сердцем" технологических процессов комплекса.

