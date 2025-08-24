Несмотря на свой вид, эти авто являются ненадежными, считает специалист.

Иметь в собственности роскошный автомобиль означает определенный престиж, однако не все такие авто изготовлены одинаково или стоят ваших денег. Опытный автомобильный специалист и директор по маркетингу EpicVIN Алекс Блэк отметил, если покупатели не будут осторожными, то расходы на владение роскошным автомобилем могут превысить рекомендованную розничную цену из-за расходов на техническое обслуживание и ремонт. Об этом пишет GOBankingRates.

"Роскошные автомобили могут быть предметом гордости, но мало какие из них стоят своей цены", - подчеркнул он.

Поэтому Блэк назвал роскошные модели авто, которых лучше избегать.

Maserati Ghibli

Итальянский спортивный седан Maserati запоминается тем, что имеет интересный дизайн и фирменный трезубец. Однако Блэк предупредил, что под таким видом скрывается авто, которое страдает от проблем с надежностью.

"Запчасти стоят очень дорого, а расходы на обслуживание быстро накапливаются", - предупредил эксперт.

Land Rover Range Rover

Range Rover - это оригинальный роскошный SUV. Несмотря на то, что этот автомобиль известен своей отличной управляемостью даже на бездорожье, старые модели имеют существенные недостатки, отметил Блэк.

По его словам, с возрастом эта модель подвержена электрическим неисправностям, поломкам подвески и утечкам масла.

"Range Rover - отличный автомобиль в расцвете сил, но его долгосрочное обслуживание опустошит ваш кошелек", - добавил эксперт.

BMW 7 серии

Эта машина поражает высокотехнологичными функциями и повышенным комфортом, однако все эти преимущества имеют свою цену.

"Электроника выходит из строя, подвеска изнашивается, и даже небольшие ремонтные работы стоят чрезвычайно дорого. После окончания гарантийного срока стоимость владения BMW 7 серии будет расти", - отметил специалист.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade имеет элитный значок, однако Блэк считает, что это не оправдывает его цену.

"Это Chevy Tahoe с изысканным значком, и вы платите гораздо больше за ту же платформу", - сказал он.

Также надежность этого авто не является безупречной, из-за чего он становится дорогим и неудачным выбором.

Jaguar XF

Блэк отметил, что привлекательность авто затмевает его постоянные проблемы с техническим обслуживанием, из-за чего это рискованная инвестиция для тех, кто ищет беспроблемный роскошный опыт.

"Трансмиссия, электрическая система и дорогие ремонты делают эту покупку невыгодной в долгосрочной перспективе", - подчеркнул эксперт.

Mercedes S-Class

Эта модель имеет несколько замечательных особенностей, которые связаны с электронными настройками, однако если говорить о ранних моделях, то обслуживание может значительно повысить цену.

"Старые модели S-Class становятся очень дорогими в обслуживании", - предупредил Блэк и добавил, что с возрастом эти автомобили могут быть подвержены неисправностям пневматической подвески.

Audi A8

Audi A8 - это просторный роскошный седан, но его ненадежность может истощать финансово водителя.

Porsche Cayenne

Это отличный роскошный SUV, однако, по мнению Блэка, ранние модели имеют проблемы с надёжностью.

"Несмотря на отличные ходовые качества, ранние модели Cayenne имеют проблемы с двигателем, высокие затраты на техническое обслуживание и дорогие запчасти", - объяснил эксперт.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Это красивый и мощный автомобиль с двумя турбодвигателями V-6, но он имеет репутацию ненадежного автомобиля.

"Его потрясающий вид и захватывающая езда портятся из-за компьютерных ошибок и дорогостоящих ремонтов", - отметил Блэк.

