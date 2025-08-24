Тысячи пунктов в санкционных списках на самом деле касаются мелких фирм-прокладок и физических лиц, санкционирование которых никоим образом не мешает России зарабатывать деньги на войну.

С начала полномасштабного вторжения на Россию было наложено невиданное до сих пор в истории количество международных санкций. Определенный эффект они произвели, усложнив агрессору жизнь, однако не остановили его. Как пишет The New York Times (NYT), причина заключается в том, что большинство наложенных санкций являются мелочными, а главное не сделано - не перекрыт поток валюты в Россию.

Всего за последние 3,5 года одни только США внесли в собственные санкционные списки более 6000 компаний и физических лиц, которые так или иначе способствуют российской агрессии против Украины. Однако Россия продолжает получать сотни миллиардов долларов доходов от международной торговли, финансируя свою войну. Одной из причин этого является то, что никто не наказывает финансовые учреждения, в том числе иностранные, через которые Россия проводит свои торговые сделки, пишет NYT.

Журналисты подсчитали, что из более 6000 фигурантов санкционного списка США подавляющее большинство - это либо физические лица, либо небольшие фирмы-прокладки. За помощь российской агрессии под американские санкции попали менее 30 крупных иностранных компаний, из которых только пять - финансовые фирмы.

Одна из главных проблем заключается в том, что для проведения финансовых операций Россия в значительной степени полагается на иностранные финансовые фирмы. Однако США не слишком горят желанием накладывать на них санкции, потому что это может испортить отношения с третьими странами, где эти фирмы базируются, акцентирует старший научный сотрудник Колумбийского университета и бывший чиновник Министерства финансов США Эдвард Фишман.

Мартин Хорземпа, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, добавляет, что применение санкций к крупным китайским банкам, помогающим россиянам, могло бы навредить и торговле самих американцев. По его словам, многие американские компании не смогли бы платить китайским заводам за товары или получать платежи за собственный экспорт. Это нарушило бы глобальные цепочки поставок для всего, приведя к резкому росту цен для американских потребителей.

В последние месяцы Европейский Союз ввел санкции против двух региональных китайских банков за содействие российской международной торговле, отмечает NYT. Но Европе не хватает финансовых рычагов, чтобы обеспечить соблюдение санкций во всем мире, сказала Мария Снегова, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

Американские санкции: последние новости

Как писал УНИАН, несмотря на то, что администрация Трампа находится у власти уже более полугода, она до сих пор не ввела ни одного нового пакета санкций против России. Это даже при том, что Трамп уже несколько раз ставил Путину ультиматум, обещая санкции по его окончании.

А вот против Международного уголовного суда, преследующего военных преступников, Трамп санкции ввел без проблем. Именно этот суд выдал ордер на арест Путина.

