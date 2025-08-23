Использовать магазинные удобрения в августе не рекомендуется.

Кабачки очень популярны в Украине. Их жарят, запекают, маринуют, консервируют, тушат и даже используют для сладкой выпечки.

В летний период украинцы активно покупают кабачки, а некоторые - даже выращивают самостоятельно. Воспользовавшись правильными удобрениями, можно значительно увеличить урожайность.

Мы узнали, чем подкормить кабачки для обильного плодоношения.

Какое удобрение лучше всего подходит для кабачков

В первую очередь важно запомнить, что в августе нельзя подкармливать кабачки "химией", ведь это уже завершающий этап плодоношения этого растения. В ином случае вещества, которые будут использованы, накопятся в овощах, а затем попадут в организм человека. Вместо этого лучше прибегать к народным средствам.

Теперь перейдем к тому, чем подкормить кабачки, чтобы лучше плодоносили и давали урожай до заморозков. В последний месяц лета вся энергия этих растений уходит на формирование кабачков. Поэтому они нуждаются в йоде, боре и кальции. А вот азот, который помогает наращивать листву, в этот период будет лишним.

Обязательно обеспечьте им регулярный полив:

каждый день - в жаркую погоду;

через день - в обычную.

Чтоб обогатить почву калием, используйте древесную золу. Она сделает плоды вкуснее и укрепит само растение. Нужно развести столовую ложку средства в литре воды и вносить под куст.

Также можно всыпать в ведро воды 10 граммов борной кислоты. Если сочетаете эту подкормку с зольным раствором, то вносите ее через неделю после него.

Для насыщения кабачков питательными веществами нужно приготовить настой из куриного помета (разводим с водой 1 к 20) или коровяка (1 к 10). Разводим его в воде, настаиваем три-четыре дня и вносим по одному литру под каждый куст. Сильно этим средствам не увлекайтесь, иначе можно обжечь корни.

Стоит отметить, что органические подкормки действуют не так быстро, как минеральные. Однако они могут похвастаться длительным эффектом - их можно вносить реже. При этом такие удобрения позволяют заниматься экологически чистым земледелием.

