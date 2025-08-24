Актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос посетил страну-агрессора.

Американский актер Марк Дакаскос приехал на кинофестиваль в РФ. Видео его прогулки по московским улицам выложили в пропагандистских пабликах.

Судя по видео, актер радуется пребыванию в стране-агрессоре. Он сказал, что до этого был там в 1996 году, но "любит" столицу РФ.

Ранее Дакаскос не выражал приверженности к россиянам. Однако, и не осуждал войну и не был активным участником актерского движения, которое поддерживает Украину.

Видео дня

Сейчас он не так популярен, как в 1990 годах, когда снимался в боевиках, демонстрируя спортивное телосложение и навыки боевых искусств. Однако, роли в известных проектах продолжал получать и в последние годы. В частности, стал главным вором в боевике "Джон Уик 3". Кроме того, был ведущим популярного кулинарного шоу "Iron Chef America".

Другие скандальные гости россиян

Как писал УНИАН, в Москве стартует неделя кино, на которую пригласили голливудского оскароносного режиссера Вуди Аллена и прокремлевского режиссера из Сербии Эмира Кустурицу, который недавно снялся в религиозном проекте жены украинского предателя Виктора Медведчука.

Сообщается, что Вуди Аллен выступит онлайн в воскресенье, и лично не будет приезжать в РФ. Модерировать его сессию будет известный путинист Федор Бондарчук.

Добавим, что в последнее время режиссера, который женился на собственной падчерице Сун-И Превен, игнорируют в Голливуде, а многие известные актеры публично отказалась от сотрудничества с ним.

Причина - скандал с его второй падчерицей Дилан Фэрроу. Во время движения #MeToo она обвинила его в домогательствах к ней в раннем детстве. Однако обвинения не были доказаны в суде. Мать обеих девушек и бывшая жена Аллена также говорила, что отношения режиссера с Сун-И начались тогда, когда она посещала среднюю школу.

Вас также могут заинтересовать новости: