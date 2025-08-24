Механик назвал 5 самых 'проблемных' японских автомобилей: их не стоит покупать

По словам эксперта, у этих моделей много проблем с надежностью.

Водители, которые ищут семейные автомобили, часто обращают внимание на модели от японских производителей. Многие японские автомобили выделяются своей надежностью, но это относится не ко всем моделям.

Владелец автомастерской German Car Depot и механик Алан Гельфанд рассказал в комментарии изданию GoBankingRates, какие японские семейные автомобили не стоит покупать в 2025 году. По его словам, у этих моделей немало проблем с надежностью.

Какие японские семейные автомобили не стоит покупать

Mitsubishi Outlander

Видео дня

Гельфанд заявил, что Mitsubishi Outlander является одним из самых ненадежных японских семейных автомобилей. Он отметил, что многие владельцы модели часто сталкиваются с проблемами, которые связаны с электроникой и трансмиссией, а также с низким качеством сборки.

В издании добавили, что у Mitsubishi Outlander есть проблемы и с камерой заднего вида, которая часто выходит из строя. Некоторые владельцы сообщали и о запахе топлива, который проникал в интерьер через вентиляционные отверстия.

Nissan Rogue

Nissan Rogue привлекает своей практичностью и низким расходом топлива. Тем не менее эксперт предупредил о главной проблеме этой модели - низкая надежность бесступенчатой коробки передач (CVT).

Кроме того, некоторые владельцы сообщили о проблемах, которые связаны с двигателем и электроникой. У этой модели часто выходят из строя приборная панель, кондиционер и камера заднего вида.

Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder выделяется просторным интерьером, но эта модель не лишена недостатков. Гельфанд поделился, что у этого внедорожника есть проблемы с рулевым управлением и подвеской.

Эксперт посоветовал вместо Nissan Pathfinder обратить внимание на другие похожие модели.

Toyota RAV4 Prime

Toyota RAV4 имеет высокие показатели надежности, но модификация Prime, которая отличается подключаемой гибридной силовой установкой, имеет довольно много проблем. Гельфанд предупредил, что эта версия кроссовера гораздо чаще выходит из строя.

Эксперт советует потенциальным покупателям выбрать стандартный гибридный Toyota RAV4.

Nissan Frontier

Nissan Frontier может показаться отличным среднеразмерным пикапом, но Гельфанд не рекомендует покупать его. По его словам, у этой модели есть проблемы с надежностью.

Эксперт рассказал, что у Nissan Frontier часто выходят из строя компоненты трансмиссии и электроника. Некоторые владельцы модели сталкиваются с непроизвольным переключением передач и внезапными рывками.

5 автомобилей с пробегом, которые лучше не покупать

Ранее в GOBankingRates назвали 5 автомобилей с пробегом, которые не рекомендуют покупать эксперты. Они заявили, что обслуживание этих моделей может серьезно ударить по кошельку.

В частности, эксперты выделили Toyota Tacoma и Chevrolet Suburban. Эксперты отметили, что эти модели продают на вторичном рынке по завышенным ценам.

Вас также могут заинтересовать новости: