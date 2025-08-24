Глава МИД Словакии напомнил, что его страна обеспечивает 10% потребления дизельного топлива в Украине.

Украина сама наносит ущерб своим интересам, рискуя остаться без топлива, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, пишет TVnoviny.

"Мы понимаем, что Украине трудно, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес - защитить эти поставки, и поэтому также открыто общается с украинской стороной", - отметил Бланар.

Глава МИД Словакии добавил, что НПЗ Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас поставляет дизельное топливо в Украину и обеспечивает 10% потребления страны.

Однако, из-за ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" Украина рискует остаться без этого топлива от Словакии. Бланар добавил, что обсудил эту тему со своими украинским коллегой Андреем Сибигой и тот принял во внимание эту информацию.

Примечательно, что словацкий Slovnaft - это нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на российской нефти, сырье поступает в страну через нефтепровод "Дружба".

По словам Бланара, Евросоюз в заявлении после заседания Евросовета, которое состоялось в январе текущего года определил, что целостность энергетической инфраструктуры для ЕС является неделимой. Более того, Европейская комиссия в случае несоблюдения этого условия готова принять меры.

"Своими сегодняшними заявлениями я ни в коем случае не хочу обострять ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматическому подходу... Нам необходимо защитить свои интересы", - заявил глава МИД Словакии.

Также Бланар добавил, что сейчас главной целью является как можно быстрее закончить войну в Украине и отметил инициативу президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

"Поскольку только это может положить конец взаимным атакам на энергетическую инфраструктуру со стороны Украины на российскую сторону и наоборот", - отметил глава МИД Словакии.

Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"

Ранее УНИАН сообщал, что спутниковые снимки зафиксировали уничтожение насосной станции на станции "Унеча" в Брянской области, что стало причиной остановки работы нефтепровода "Дружба". Также, согласно данным, уничтожено несколько меньших технических помещений и технологическое оборудование. Отмечается, что российская станция "Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, на который приходится значительная часть экспортных поставок российской нефти в Словакию и Венгрию.

Также мы писали, что командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что за последнюю неделю было поражено четыре нефтяных объекта на территории России. Мадяр уточнил, что это два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и две нефтеперекачивающие станции (НПС). По словам военного, ВСУ не остановятся на этом и дальше будут и другие атаки.

