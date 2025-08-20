Запомните урожайные даты 2025 года, удачные для посадки озимого чеснока.

Озимыми называют культуры, которые дачники оставляют зимовать в земле. Такие овощи прорастают ранней весной, а уже в начале лета можно собирать урожай. Нередко таким образом выращивают озимый чеснок. Он более острый и крупный, чем яровой, но гораздо меньше хранится, поэтому урожай желательно съесть за лето.

Когда сажать чеснок под зиму в Украине

Для выбора даты посадки смотрите на прогноз погоды. Озимые культуры сеют приблизительно за месяц до того, как начнутся постоянные заморозки. Обычно в Украине окончательно холодает в ноябре. Поэтому удачным временем, когда садить озимый чеснок, считается период от конца сентября до начала ноября, в зависимости от региона. Если поспешить, то зубчики прорастут до морозов и погибнут. А если опоздать - не успеют укорениться.

Если вы верите в особенное влияние Луны на урожайность овощей, то посадите семена с учетом фаз спутника. Вот когда сажать чеснок по лунному календарю в 2025 году:

в сентябре - 1-3, 8, 11-12, 15-16, 25-29 число;

- 1-4, 11, 13, 20, 22, 26-28 число; в ноябре - 1-6, 9 число.

Обратите внимание, что не все сорта подходят для посадки под зиму. Обязательно проверьте, является ли выбранный сорт таковым, иначе он не перенесет морозы.

Как сажать озимый чеснок

Подготовка к посадке начинается за несколько недель до процедуры: нужно заранее перепахать выбранный участок, очистить от сорняков и внести перегной с золой. Это насытит почву кислородом и питательными веществами. Затем накройте грядки пленкой.

Когда сажать озимый чеснок наступило время, снимите покрытие и сделайте ряды глубиной 5 см и на расстоянии 20 см между соседними. На дно насыпьте тонкий слой песка. Посадочный материал храните не в зубчиках, а целых головках, чтобы не засох. Непосредственной перед высадкой подержите чеснок 2-3 часа в зольном или дезинфицирующем растворе.

Сажайте зубчики корнем вниз на расстоянии 10 см друг от друга. Закопайте и замульчируйте грядки опилками или соломой. Поливать не обязательно.

