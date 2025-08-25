В июне министр экономики Максим Решетников предупредил, что Россия находится "на грани" рецессии.

Состояние российской экономики может ухудшиться на фоне падения доходов от энергетики, если вскоре Россия войдет в рецессию, а также, согласно прогнозам, может получить худший урожай за последние 17 лет, пишет Fortune.

По мнению издания, российский диктатор Владимир Путин на саммите с президентом США Дональдом Трампом смог выиграть дополнительное время на ведение войны против Украины и избежал введения новых санкций и пошлин со стороны США. Однако, как отмечается, время может быть и не в пользу России.

Хотя, как говорится в публикации, Трамп не выполнил своих угроз наказать Москву за нежелание прекратить войну в Украине, но также не было и никаких признаков об отмене уже существующих санкций против страны-агрессора или восстановления экономического сотрудничества между Россией и США.

Поэтому, считает издание, поскольку встреча Путина и Трампа на Аляске не принесла никаких результатов, может произойти резкое замедление роста ВВП России в этом году до 1,2%, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 4,3%.

Прогнозируется, что после этого экономика страны-агрессора будет в еще большей стагнации, почти остановившись - в 2026 и 2027 годах рост ВВП составит ниже 1%.

В материале говорится, что в июне министр экономики Максим Решетников предупредил, что Россия находится "на грани" рецессии. Кроме этого, забили тревогу и российские банки, поскольку высокие процентные ставки негативно сказываются на способности заемщиков обслуживать кредиты и они прогнозируют потенциальный долговой кризис.

Также издание отмечает, что хотя Россия и является сельскохозяйственной страной, но в этом году испытывает катастрофически низкий урожай, что оказывает дополнительное давление на экономику и финансы страны.

Сотрудник Международного института стратегических исследований по вопросам России и Евразии Питер Франкопан привел данные, что в июле текущего года был зафиксирован самый низкий уровень экспорта зерна для этого месяца с 2008 года.

Он предполагает, что это связано с усилением климатической нестабильности. Также в этом году урожай в России пострадал из-за заморозков весной и рекордной жары и засухи летом.

"Плохой урожай 2025 года в России - это больше, чем просто погодное явление: он выявляет структурную нестабильность российской военной экономики и растущие риски для системы, построенной на фискальных буферах и ископаемом топливе", - отметил Франкопан.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что на Аляске российскому диктатору Владимиру Путину снова удалось вернуть главу Белого дома Дональда Трампа под свое влияние. Но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры смогли нейтрализовать влияние Путина. Болтон отметил, что Россия пока не сделала никаких уступок и не продемонстрировала реальной готовности вступать в серьезные переговоры с Украиной.

Также мы писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился прогнозом, что война в Украине может закончиться в ближайшие 6 месяцев. Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа пытается остановить войну. Вэнс добавил, что украинцы будут сами решать, где будут пролегать территориальные границы их страны.

