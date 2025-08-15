В ПФУ раскрыли, каким образом можно получить надбавку за особые заслуги.

Украинцы имеют право на получение разных видов пенсии, а также доплаты к ним, если для этого есть соответствующие основания. Ранее мы рассказывали, вырастет ли пенсия в Украине в следующем году.

Согласно украинскому законодательству, на надбавку могут рассчитывать реабилитированные люди из числа тех, кого подвергали репрессиям - лишали свободы или принудительно и безосновательно помещали в психиатрические учреждения по решению внесудебных или других органов по политическим или религиозным мотивам.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены для лиц, которых признали борцами за украинскую независимость в 20-м веке.

Видео дня

Мы разобрались, какой может быть надбавка к пенсии реабилитированным.

Пенсия в Украине 2025 - как получить надбавку

Отметим, что фактически это пенсия в Украине за особые заслуги перед государством, однако устанавливают ее как надбавку к той пенсионной выплате, на которую имеют право указанные лица. Можно дополнительно получить 4200 гривен.

В ПФУ рассказали о порядке назначения соответствующей надбавки. Ее устанавливают со дня обращения человека, или с даты приобретения права на эту выплату, если прошло не более 12 месяцев.

Днем обращения считают дату, когда было принято соответствующее заявление, к которому предоставили все необходимые документы. Если же человек отправлял все по почте, то это будет дата, которая указана на штемпеле места отправки.

Если каких-то документов будет не хватать, ПФУ сообщит человеку, что еще надо предоставить. На это будет до трех месяцев со дня уведомления.

Как добавляется, заявление, чтобы получать пенсию за особые заслуги перед государством, надо подавать в территориальное управление ПФУ - по месту выдачи пенсии.

Вас также могут заинтересовать новости: