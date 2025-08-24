Наибольшие трудности возникают при взлете и посадке в сильный дождь, когда скорость самолета ниже.

В отличие от автомобилей, истребители не оснащены стеклоочистителями. Причина проста - чрезвычайно высокая скорость полета делает их не только неэффективными, но и опасными, пишет Wionews.

Авиаэксперты объясняют, что при движении на скоростях более 900 км/ч любые дворники сломались бы или оторвались под действием мощного воздушного потока. Более того, они могли бы ограничивать обзор пилота и создавать дополнительные риски.

Как истребители справляются без дворников?

Лобовое стекло покрывают специальными материалами, отталкивающими воду. На скорости капли мгновенно сдувает воздушный поток.

Используются системы обдува сжатым воздухом или подогрев стекла, которые предотвращают запотевание и обледенение.

В новых моделях устанавливают усовершенствованные водоотталкивающие покрытия и современные датчики для улучшения обзора.

Наибольшие трудности возникают при взлете и посадке в сильный дождь, когда скорость самолета ниже. В таких случаях пилоты полагаются на покрытие стекла, обогрев, а также навигационные радары.

Таким образом, в современной авиации роль автомобильных дворников заменили научные решения - от специальной химии для стекла до аэродинамики и высокоскоростного потока воздуха.

