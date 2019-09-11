Россия изменила дату оккупации Крыма и не объяснила причину

Ранее в Европейском суде по правам человека Россия признавала контроль в Крыму с 21 марта 2014 года.

Россия объявила новую дату оккупации украинского Крыма в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Галперина.

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При этом россияне не объяснили причину изменения официальной позиции относительно даты.

По словам Галперина, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму от 18 марта 2014 года.

«До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина», – сказал Галперин, пояснив, что с 18 марта на полуострове начала действовать российская власть. Впрочем, каким образом украинская власть превратилась в российскую, он не уточнил.

Ранее в Европейском суде по правам человека Россия признавала контроль в Крыму с 21 марта 2014 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Большая палата Европейского суда по правам человека в Страсбурге проводит слушания по делу «Украина против России (Крым)».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.