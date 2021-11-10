В МИД Украины надеются, что белорусское государство продолжает поддерживать территориальную целостность нашей страны.

Министерство иностранных дел Украины предостерегает власти Беларуси от признания украинского Крыма территорией Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси (о Крыме – Ред.). Исходим из того, что официально, как и раньше, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ее международно признанных границах", – заявил спикер.

"Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права", – добавил Николенко.

Читайте такжеВ Беларуси объяснили заявление Лукашенко о закрытии границы с УкраинойКак сообщает российское агентство "РИА Новости", министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал оккупированный Крым "российской территорией".

Напомним, в 2014 году Россия захватила украинский Крым, а также начала расшатывать ситуацию на части Донбасса. Российские власти поддержали боевиков, которые создали так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Ряд стран запада наказали РФ за агрессию – ввели санкции, а потом их расширяли.

Автор: Виталий Саенко