Эти собаки имеют крепкое тело и будут защищать вас.

В мире существует очень много пород собак. Однако тем, кто ищет сильных животных, стоит выбирать конкретные породы. Поэтому в The Scotsman назвали 10 самых сильных пород собак, которые точно смогут вас защитить.

Ротвейлер

Обычно люди считают, что эта собака является агрессивной, однако на самом деле хорошо дрессированный ротвейлер может быть ласковым и преданным домашним любимцем.

Тибетский мастиф

Тибетский мастиф является одной из древнейших и сильнейших пород собак в мире, которую использовали для того, чтобы охранять дома в регионе Гималаев. Также эти животные имеют мощное телосложение.

Сибирский хаски

Эти собаки обладают огромной силой и выносливостью. В 1925 году сибирские хаски спасли много жизней, доставив на Аляску, где вспыхнула эпидемия дифтерии, лечебную сыворотку.

Аляскинский маламут

Этот пес похож на сибирского хаски по внешнему виду. Кроме того, он обладает такой же силой и выносливостью. Также эту породу использовали для охоты на медведей и перевозки саней.

Сенбернар

Сенбернары являются настоящими, но ласковыми великанами, которые иногда могут не понимать своей силы. Поэтому кинологи советуют его дрессировать, чтобы предотвратить ситуации, которые могут привести к травмированию людей.

Немецкий дог

Эта порода является ласковой, преданной, но очень сильной, поэтому она легко может нести треть собственного веса.

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав, судя по названию, мог побеждать волков, оленей и кабанов. Также они не только сильные, но и имеют титул самых высоких собак в мире.

Дого аргентинский

Дого аргентинский является настолько сильным, что его использовали охотники для охоты на диких кабанов и пум в Аргентине.

Родезийский риджбек

Эти собаки являются очень быстрыми и хорошими охранниками семьи.

Кангал

Эта порода имеет мощный укус, а также используется в родной Турции как сторожевой пес.

