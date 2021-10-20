Это не впервые Apple попадает в скандал с Крымом в Украине.

Украинское посольство в США обратится к компании Apple по поводу карты Украины без Крыма в приложении Apple Music for Artists.

Об этом в комментарии Европейской правде сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", - отметил Николенко.

Накануне сообщество Culture Ukraine поделилось в Instagram отображением карты Украины и России в приложении Apple Music for Artists.

Читайте такжеМир столкнется с глобальным дефицитом iPhone - прогнозКак оказалось, зарубежным артистам, которые просматривают активность прослушиваний треков по странам, Крым показывают в составе России.

Это не впервые с Apple в Украине

В 2019 году Apple попала в похожий скандал. Тогда компания стала показывать жителям Москвы Крым "российской" территорией в приложении погоды. При этом пользователям из Украины оккупированный полуостров показывали "серой" зоной.

Объясняя решение, в Apple заявили, что внесли такие изменения, мол, из-за нового закона в РФ, назвав Крым "спорной территории".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Яна Ставская