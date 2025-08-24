Отдельно обсуждался вопрос критических минералов и промышленных активов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпосланником президента США Китом Келлогом вопросы гарантий безопасности для нашей страны, усиления украинской промышленности и возвращения людей. Об этом глава Кабинета Министров Украины сообщила в Telegram.

"Сегодня со спецпредставителем президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической способности", - написала она.

Свириденко отметила, что сильная украинская армия и сильная экономика являются настоящей гарантией безопасности Украины. Она подчеркнула, что необходимо сохранить потенциал Вооруженных сил Украины и развивать украинскую промышленность.

"Важный для нас приоритет - возвращение людей: все военнопленные, гражданские и похищенные дети должны вернуться домой", - добавила глава Кабмина.

Кроме того, отдельно обсуждался вопрос критических минералов и промышленных активов. Свириденко заявила, что Россия пытается эксплуатировать их на временно оккупированных территориях.

"Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы", - подчеркнула премьер-министр Украины.

Свириденко заверила, что США видят перспективы сотрудничества с Украиной. В частности, она упомянула инвестиции, а также партнерство в восстановлении и новых технологиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для нашей страны от России даже не обсуждаются. Он подчеркнул, что круг стран, которые будут гарантировать Украине безопасность, должен быть таким, которым доверяет украинский народ.

Кроме того, посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказал, что Анкара может отправить своих военных в Украину в случае подписания мирного соглашения. Он отметил, что Турция может присоединиться к государствам, которые предоставляют Украине гарантии безопасности.

