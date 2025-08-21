Для пересечения границы нужно соблюсти определенные условия.

На фоне военного положения многие категории граждан Украины ограничены в праве покидать территорию государства, однако есть исключения.

Адвокат Александр Дубовый рассказал УНИАН, может ли опекун выезжать за границу, дают ли ему отсрочку и как правильно все оформить.

Чем отличается уход от опекунства

По словам адвоката, под уходом подразумевается забота о лице, которое в этом нуждается по состоянию здоровья, то есть нуждается в посторонней помощи в повседневной жизни. Это лицо может быть как дееспособным, так и недееспособным. Такой уход может быть оформлен как социальная услуга или по договору между лицом, нуждающимся в уходе, и лицом, которое его предоставляет.

"Если же мы говорим об опеке, то она предусматривает полное представительство интересов подопечного. Опека назначается над недееспособными лицами, которые вследствие своих психических расстройств не способны осознавать свои действия. Также опека устанавливается над малолетними детьми, лишенными родительской опеки. Опекун может управлять имуществом подопечного, подписывать договоры, представлять интересы лица в различных органах", - рассказал он.

Разобравшись, чем отличается уход от опекунства, перейдем к оформлению документов, правам и обязанностям.

Как оформить опекунство для выезда за границу

Как объяснил Дубовый, опекун может выехать за границу с подопечным. Можно условно выделить две категории опекунов, которые имеют право на пересечение границы во время военного положения: опекуны малолетних детей и опекуны недееспособных лиц.

"Если мы говорим об опекунах малолетних детей и попечителях несовершеннолетних детей, то пересекать границу имеют право только те опекуны и попечители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью (возраст ребенка - до 18 лет)", - добавил он.

Также специалист поделился, какие документы нужны опекуну для выезда за границу. Для того, чтобы выехать, ему нужно иметь при себе перечень документов, предусмотренный правилами пересечения границы и загранпаспорт. У лица должен быть документ, подтверждающий его полномочия как опекуна, то есть решение о назначении опекуном. Если речь идет о детях, то это в основном решение органа опеки и попечительства или в определенных случаях - решение суда.

"Если же мы говорим об опекунах лиц, признанных судом недееспособными, то здесь также есть условие, что они должны иметь инвалидность. То есть право на пересечение границы имеет только опекун лица с инвалидностью, которое суд признал недееспособным", - сказал адвокат.

По его словам, один из основных документов для пересечения границы - тот, который подтверждает инвалидность подопечного. Это, например, справка МСЭК, если инвалидность была установлена до 1 января 2025 года, либо выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (орган, который заменил МСЭК с 1 января этого года).

Может ли опекун выехать за границу без опекаемого

Дубовый подробнее рассказал о том, какие права у опекуна есть, а что ему делать не разрешается.

"Опекун может выехать за границу для встречи с подопечным. Но в таком случае опекуну для пересечения границы понадобится не только решение уполномоченного органа о том, что он назначен опекуном, документ, подтверждающий инвалидность подопечного лица, но и еще два документа - о том, что подопечное лицо пересекало границу, и тот, который подтверждает, что оно стоит на учете в консульстве в стране, в которую прибыло", - отметил специалист.

Адвокат объяснил, что есть только две категории лиц, которые могут быть подопечными:

несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей (например, если родители умерли или лишены родительских прав или отбывают наказание в виде лишения свободы);

совершеннолетние лица, признанные недееспособными. То есть это те лица, которые вследствие именно психического расстройства не способны осознавать свои действия или управлять ими.

Для пересечения границы появляется дополнительное условие – лицо должно быть не просто опекуном, но и иметь подопечного с инвалидностью. Опекуном может быть физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

"Проще говоря, по общему правилу, это лицо в возрасте от 18 лет. Именно с 18 лет автоматически появляется полная гражданская дееспособность. Опекунами преимущественно назначают лиц, которые находятся в семейных или родственных отношениях с подопечным. Также учитываются личные отношения между ними и возможность такого лица выполнять обязанности опекуна", - добавил Александр Дубовый.

Хотя преимущественно опекунами назначают родственников, это не обязательное условие предоставления опекунства, успокоил эксперт. Опекунами могут стать и другие лица, которые желают получить такие обязанности, а также способны их выполнять.

В то же время, предупреждает Дубовый, опекуну могут отказать в выезде, например, если он предоставит неполный пакет документов, необходимый для пересечения границы, или если в документах есть неточности. Или, к примеру, если есть решение суда, которым опекуну ограничено право на выезд за границу.

Напоследок он раскрыл, какое опекунство освобождает от мобилизации

"Некорректно говорить, что опекунство освобождает от мобилизации. Оно дает право на отсрочку. Если мы говорим об отсрочке для опекунов детей, лишенных родительской опеки, то есть дополнительное условие – наличие у подопечного инвалидности или болезней, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В том случае, если лицо является опекуном лица, признанного судом недееспособным, то дополнительных условий для предоставления ему отсрочки нет", - подытожил адвокат.

справка Александр Дубовый Адвокат Александр Дубовый учился в национальном университете "Одесская юридическая академия" в Киеве. Руководитель Адвокатского бюро "Олександра Дубового" (создано в 2020 году), которое специализируется на военном праве и занимается вопросами пересечения границы. Его опыт работы в юридической сфере уже составляет 10 лет.

