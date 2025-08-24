Теперь прощание с Босс выглядит бездушным, говорят в сети.

За несколько дней до релиза Metal Gear Solid Delta: Snake Eater фанаты активно обсуждают то, как в ремейке выглядит финальная сцена оригинальной игры - и многие недовольны.

Речь идёт о моменте, где Нэйкед Снейк стоит у могилы Босс и отдаёт ей честь. В оригинале сцена считалась идеальной - операторская работа, свет и ракурс создавали трагичную атмосферу, а кадр оттуда ушёл в народ, со временем превратившись в мем.

В Delta разработчики сделали упор на фотореализм, и в итоге атмосфера оказалась совсем иной, а фанаты посчитали, что в погоне за реализмом игра потеряла душу.

В X (бывший Twitter) сравнение двух сцен вызвало мощнейшее обсуждение, а пост, который назвал новую сцену "позором", собрал 11 миллионов просмотров и свыше 120 тысяч лайков.

Любопытно, что в сравнениях, которые разошлись по соцсетям, часто фигурирует не оригинал 2004 года, а HD-ремастер от Bluepoint, и там свет тоже был изменён, хоть и не так радикально, как в ремейке.

Ранее мы рассказывали, что один из боссов Metal Gear Solid Delta всё ещё может умереть от старости. Для этого нужно подождать 2 недели реального времени.

