Украина и США не проговаривают моменты нанесения дальнобойных ударов в глубокий тыл России.

Украина применяет вооружение украинского производства для ударов в глубокий тыл России. Утверждения СМИ о запрете использования американского оружия стали новостью для президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.

В частности, у Зеленского спросили о сообщениях в западных медиа, что якобы есть запрет от США для Украины на нанесение ударов американским дальнобойным оружием по территории РФ.

"На сегодня, если честно, мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. И мы, в последнее время, если честно, не проговариваем с Соединенными Штатами Америки такие моменты", - отметил Зеленский.

При этом, президент Украины напомнил, что когда-то это было давно.

"Вы помните, были разные сигналы относительно наших ответных ударов после их ударов [российских ударов - УНИАН] по нашей энергетике. Это было уже очень давно. Сегодня мы даже об этом не вспоминаем. Для меня это новость", - подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников распространило информацию, что Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России.

В частности, якобы это не позволяет Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям на территории России.

