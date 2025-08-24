Для некоторых украинцев коммунальные услуги в 2025 году будут полностью бесплатными.

Украинцы должны платить коммуналку даже во время полномасштабной войны. Однако закон предусматривает несколько исключений. Некоторые категории граждан имеют существенную скидку, а есть даже те, кто может не платить коммунальные услуги вообще.

Кто имеет право не платить за коммунальные услуги

Согласно украинскому законодательству, все участники боевых действий (УБД) получают скидку 75% на оплату газа, света, отопления и топлива. А для защитников, которые имеют инвалидность, льготы УБД на коммуналку составляют 100%.

Вторую категорию льготников упоминает Закон Украины №2189. Граждане, которые не проживали по домашнему адресу более месяца и могут доказать это соответствующими документами, могут не платить за горячую воду. Центральное отопление придется оплатить, если оно подается на весь дом. А услуги, которые предоставляются по счетчику, оплачиваются на основе их показателей. Основанием для освобождения от оплаты может быть, например, справка ВПЛ, документ о пересечении границы или военный билет военнослужащего.

Владельцы разрушенного из-за войны жилья также могут не платить газ и электричество. Правда в некоторых случаях таким людям приходится лично подавать заявления в коммунальные структуры по месту жительства, чтобы платежки прекратили поступать.

Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку, если живут в сельской местности и до выхода на пенсию работали педагогами, медиками или работниками культуры. Для освобождения от уплаты надо подать справку с места работы в Пенсионный фонд.

Ранее мы подробно описывали механизм, как списать долги за коммуналку. Хотя освобождение от уплаты коммунальных услуг во время войны отсутствует, но украинцы могут не платить задолженность за разрушенное из-за боевых действий жилье. Также долг можно не платить, если он образовался в период, когда вы не проживали по адресу 30 и более дней.

