Эксперт рассказал, каким должен был бы быть настоящий коллективный щит для Украины

Западные союзники и Украина должны были бы создать совместные вооруженные силы, говорит Иван Тимочко.

Самой действенной для Украины была бы коллективная оборона на уровне государств с совместно созданной армией. Об этом в интервью "Украинскому радио" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он сказал, что дискуссии о статусе и стране происхождения иностранных войск в Украине могут продолжаться долго, но так и останутся на уровне обсуждений. Он объяснил это тем, что они не имеют формы и содержания.

"Наиболее эффективным и действенным способом будет коллективная оборона, не просто привлечение некоторых войск, а коллективная оборона на уровне государств с совместно образованной армией", - сказал он.

Он добавил, что это должна быть общая армия с совместным управлением, совместными командными центрами, совместным пользованием оружием. Таким образом войска стран не подчиняются по национальному признаку, а по военной иерархии и структуре.

"Не имеет значения, кто является авиаторами, артиллеристами или пехотинцами в этой общей армии. Имеет значение то, насколько они боеспособны и насколько быстро они могут вступить в бой", - пояснил Тимочко.

По его словам, это можно реализовать на уровне "Коалиции желающих" и, скорее всего, это так и будет происходить. Также Тимочко напомнил о надежде "Рамштайн" или европейская часть НАТО сможет взять на себя эту ответственность.

"Но оказалось, что они достаточно забюрократизированы и скованы своими же ограничениями, которые они понапринимали за всю историю НАТО. Если говорить о присутствии иностранных войск отдельных взятых государств, стоит вопрос, будут ли они вступать в бой, когда возникнет в них потребность", - добавил эксперт.

Также он сказал, что совместными могут только ракетные войска или авиация. Они, по его мнению, могли бы взять на себя ответственность закрыть воздушное пространство.

Что известно об иностранном контингенте в Украине

Как писал УНИАН, в Великобритании подтвердили намерение направить военнослужащих в Украину уже в первую неделю после принятия мирного договора с РФ. Первыми, по данным СМИ, должны быть инструкторы и инженеры, которые помогут восстановить ВСУ.

Эксперт Павел Нарожный говорил, что Украине не стоит рассчитывать на большой военный контингент. В частности потому, что сейчас в Европе небольшие армии. Он напомнил, что по планам, Германия должна направить только одну бригаду к своему союзнику по НАТО, Литве.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал готовность страны отправить свои войска на украинскую землю. По его словам, страна готова "предоставлять миротворческие войска настолько, насколько позволяет мандат Сейма".

