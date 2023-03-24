22 марта правоохранители сообщили о подозрении экс-главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и еще девяти лицам, которые завладели более 500 млн грн средств госпредприятий.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему советнику председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Речь идет об участнике преступной организации, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий в частности "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании". Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога.

"В случае внесения залога на лицо будут возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Как отметили в САП, срок действия меры пресечения - до 20 мая включительно.

Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения судебного решения.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-главе ФГИУ

22 марта правоохранители сообщили о подозрении экс-главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, под руководством которого преступная группировка завладела более 500 млн грн средств госпредприятий. Также о подозрениях сообщено еще девяти лицам.

По данным следствия, с ноября 2019 по март 2020 года председатель ФГИУ якобы создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления госпредприятий только управляемых лиц, которые бы обеспечили реализацию сырья, оказание услуг, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными злоумышленникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 2. ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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