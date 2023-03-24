Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему советнику председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.
Речь идет об участнике преступной организации, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий в частности "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании". Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн грн залога.
"В случае внесения залога на лицо будут возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Как отметили в САП, срок действия меры пресечения - до 20 мая включительно.
Постановление может быть обжаловано непосредственно в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения судебного решения.
Правоохранители сообщили о подозрении экс-главе ФГИУ
22 марта правоохранители сообщили о подозрении экс-главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, под руководством которого преступная группировка завладела более 500 млн грн средств госпредприятий. Также о подозрениях сообщено еще девяти лицам.
По данным следствия, с ноября 2019 по март 2020 года председатель ФГИУ якобы создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.
Преступный план заключался в назначении в органы управления госпредприятий только управляемых лиц, которые бы обеспечили реализацию сырья, оказание услуг, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными злоумышленникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться.
Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями), ч. 2. ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.