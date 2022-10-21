Министр призвал граждан экономить энергоресурсы, чтобы помогать держать баланс в энергосистеме.

Подавляющее большинство областей будет включать отопление в жилом фонде не раньше ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По словам министра, это касается жилищного фонда, в то время, когда большинство социальных объектов, в частности, больниц уже с теплом.

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Он отметил, что решение о начале отопительного сезона принимает местная власть на основе температурных показателей. Когда средняя температура восемь или меньше градусов, чиновники обязаны пускать теплоснабжение в дома граждан.

"Следующая неделя снова будет теплой, особенно на юге и на западе – там до 18 градусов тепла. Поэтому подавляющее большинство городов будет включать централизованное теплоснабжение в начале ноября. Скорей всего этого не будет в октябре", - сказал он.

Он подчеркнул, что это касается подавляющего большинства регионов. Тем не менее, есть более холодные города, которые постепенно включают отопление. Как, например, Киев, где с 20 октября постепенно подключается к теплу.

"Это будет происходить постепенно (минимум в течение одной недели", - сказал Чернышов.

Он также сообщил, что сейчас в стране 99,1% котельных готовы к отопительному периоду. При этом 18 областей имеют 100-процентную подготовку.

Министр призвал граждан экономить энергоресурсы, чтобы помогать держать баланс в энергосистеме.

Критическая ситуация в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" 20 октября вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что ситуация в отечественной энергетике, которая страдает от ударов российских оккупантов, остается трудной, но контролируемой.

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