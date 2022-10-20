Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей призывают срочно уменьшить потребление.

Из-за увеличения потребления, принудительное отключение электроэнергии сегодня состоится в центральных областях Украины.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Телеграм-канале.

Отмечается, что в центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

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"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии!", - говорится в сообщении.

Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

В компании напомнили, что когда отключат именно вашу улицу определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

Российские удары по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

19 октября оккупанты обстреляли Бурштынскую ТЭС и энергообъект в Винницкой области.

На сегодня уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины серьезно поврежден в результате российских обстрелов.

ВОфисе президента заявили, что с 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии.

Кроме того, с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

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