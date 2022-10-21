С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов.

Ситуация в отечественной энергетике, которая страдает от ударов российских оккупантов, остается тяжелой, но контролируемой.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов для своих атак. Обстрелы генерации, то есть объектов, которые вырабатывают электроэнергию, обстрелы систем распределения электроэнергии, то есть линий электропередач, благодаря которым каждый из нас имеет дома свет. С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов. Параллельно с этим украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, в Украине существенно увеличили количество ремонтных бригад, закуплено дополнительное оборудование для ремонтов, которое хранится в надежных местах.

Кроме того, страны-партнеры постоянно оказывают нашему государству нужную помощь.

"55 млн долларов выделено США для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также электрогенераторы, альтернативные источники топлива для социальной инфраструктуры. 70 млн евро предусматривают Нидерланды. Дания помогает с отопительным сезоном в Николаевской области. Имеем предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада так же подключаются к помощи. Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают нашему "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое оборудование. Передают не только сейчас, но и все эти месяцы, благодаря чему мы можем быстрее возобновлять поставки электроэнергии", - сказал он.

Также он добавил, что ограничение и отключение электроснабжения возможны, особенно в регионах с традиционно большим потреблением и в тех, которые пострадали от ракетных обстрелов – в центральных областях, северо-восточных и западных.

Российские удары по энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

Из-за увеличения потребления в центральном регионе диспетчерский центр "Укрэнерго" 20 октября вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

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