Экс-охранник Саакашвили видел людей, которые расстреливали активистов и силовиков на Майдане – адвокат

Адвокаты экс-«беркутовцев» утверждают, что двое граждан Грузии могут сообщить в суде, кто стрелял по активистам и правоохранителям 20 февраля 2014 из здания консерватории и гостиницы «Украина» в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Святошинского райсуда Киева адвокат Александр Горошинский подал соответствующее ходатайство.

Адвокат просит суд допросить двух человек, которые, по его словам, могут дать показания относительно событий 20 февраля 2014 в центре столицы, а именно - могут рассказать, что видели, как третьи лица вели огонь по митингующим и правоохранителям из зданий Национальной музыкальной академии и гостиницы «Украина».

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Горошинский уточнил, что речь идет о двух гражданах Грузии, которые сейчас проживают в Армении. Их имена Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили.

Один из них, по утверждению Горошинского, был охранником Михеила Саакашвили во время его президентства в Грузии.

«У нас у всех появилась возможность допросить лиц, которые были непосредственными очевидцами, свидетелями, участниками того, как неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия велся огонь как по протестующим, так и по правоохранителям из гостиницы «Украина» и консерватории. Если мы сможем их допросить, то сможем объективно установить истину», - сказал Горошинский.

Также он сообщил, каким образом защита «беркутовцев» вышла на двух человек.

По словам адвоката, это произошло случайно: 23 ноября на одном из украинских телеканалов в политической передаче принимали участие народный депутат Вадим Рабинович и Саакашвили. Рабинович сообщил, что лично общался с должностными лицами из Грузии, а также общался с гражданином Грузии, генералом Тристаном Циталашвили, которому известно об обстоятельствах ведения огня из гостиницы «Украина» и консерватории.

Горошинский также отметил, что в тот же день пытался связаться с Рабиновичем через Facebook, а также с Циталашвили, чтобы попросить их рассказать об обстоятельствах событий в центре Киева адвокатам экс-«беркутовцев».

По словам Горошинского, сегодня Рабинович не ответил, однако на связь вышел Циталашвили, который согласился предоставить такую информацию.

Адвокат сообщил, что с помощью Циталашвили защитникам удалось выйти на связь с Нергадзе и Ревазишвили. Горошинский сообщил, что адвокаты встречались с двумя потенциальными свидетелями, и они согласились принять участие в допросе по делу экс-«беркутовцев». При этом, по словам адвоката, эти лица отметили, что боятся приезжать в Украину, поскольку считают, что здесь существует опасность их жизни, так же, как и возвращаться на свою родину - в Грузию. Сейчас они временно проживают в Армении.

«Они сообщили, что действительно прибыли в Украину. Нергадзе в то время работал в службе безопасности Грузии, которая охраняла и выполняла задачи бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Нергадзе, как лицо, которое находилось в этом спецподразделении, ему поступил приказ от такого лица как Мамука Мамуашвили, который в то время возглавлял службу безопасности. Нергадзе возглавлял группу из 10 человек, и им поступил приказ приехать в Украину для помощи украинскому народу. Они прибыли в Киев и были на Майдане», - отметил адвокат.

По его словам, Нергадзе и Ревазишвили могут дать показания о расстрелах людей на Майдане.

«Другой свидетель - Ревазишвили сообщил, что прибыл в Киев по просьбе тех лиц, которых он назвал, с целью помочь митингующим. Они оба сообщили нам, что получили деньги за участие в акции протеста. В частности, 20 февраля один из них находился в помещении консерватории, речь идет о Ревазишвили, где был непосредственным очевидцем, как из консерватории велся огонь по правоохранителям и протестующим. Он называет состав лиц, оружие, этаж, с которого велся огонь, и время, когда это было. Нергадзе также находился в составе группы лиц в гостинице «Украина» и также был очевидцем, как группа лиц, в числе которых были и грузины, и украинцы, и прибалты, вели огонь из огнестрельного оружия по митингующим и правоохранителям. Он также называет время, этаж и оружие и называет цель для чего это происходило», - утверждает Горошинский.

Он попросил суд признать этих двух лиц как свидетелей стороны защиты и допросить их в порядке международной правовой помощи с территории Армении, где они сейчас находятся.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемые бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.