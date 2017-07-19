Один из "беркутовцев" признал, что находился на месте расстрела Майдана (видео)
По словам адвоката Виталия Титича, один из подсудимых по делу Майдана рядом своих вопросов фактически создал доказательную базу для обвинения, которое ему выдвигается.
В среду, 19 июля, адвокат Виталий Титич отметил, что, согласно анализу допросов, подсудимые своими вопросами сами создают доказательную базу обвинения, которое им предъявляется.
По его словам, интерес к производству относительно массового расстрела, террористического акта уже очень стихает, а это и является основной задачей сместить акценты сегодня, передает 5 канал.
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"Но по неизвестным причинам подсудимые начали реализовывать свое видение хода процесса, задавать вопросы и вот действительно один из подсудимых, гражданин Амброськин, рядом своих вопросов, по моему субъективному мнению, создал доказательную базу для того обвинения, которое ему выдвигается. Он признал фактически основное. Это - косвенное доказательство очевидно, так называемое доказательство поведения. Он начал расспрашивать пострадавшего, который был ранен, задавая ему вопросы, демонстрируя то, что он был на этом места и принимал участие в совершении этого преступления, указывая на определенные решения, которые принимались преступниками и определенными исполнителями расстрела", - отметил Титич.
Он также добавил, что, в частности, Амброськин расспрашивал у потерпевшего, он заметил связь между активизацией расстрелов и движением протестующих.
"Он хотел склонить к мысли или получить ответ, что их расстреливал, когда они двигались на баррикады, занятые "Беркутом", а когда они стояли, то их не расстреливали", - добавил адвокат.
Как сообщал УНИАН, 23 июня, экс-беркутовцы, которых подозревают в расстреле 48 участников Евромайдана в феврале 2014 года, объявили бессрочную голодовку в СИЗО.