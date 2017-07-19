Один из "беркутовцев" признал, что находился на месте расстрела Майдана (видео)

В среду, 19 июля, адвокат Виталий Титич отметил, что, согласно анализу допросов, подсудимые своими вопросами сами создают доказательную базу обвинения, которое им предъявляется.

По его словам, интерес к производству относительно массового расстрела, террористического акта уже очень стихает, а это и является основной задачей сместить акценты сегодня, передает 5 канал.

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"Но по неизвестным причинам подсудимые начали реализовывать свое видение хода процесса, задавать вопросы и вот действительно один из подсудимых, гражданин Амброськин, рядом своих вопросов, по моему субъективному мнению, создал доказательную базу для того обвинения, которое ему выдвигается. Он признал фактически основное. Это - косвенное доказательство очевидно, так называемое доказательство поведения. Он начал расспрашивать пострадавшего, который был ранен, задавая ему вопросы, демонстрируя то, что он был на этом места и принимал участие в совершении этого преступления, указывая на определенные решения, которые принимались преступниками и определенными исполнителями расстрела", - отметил Титич.

Он также добавил, что, в частности, Амброськин расспрашивал у потерпевшего, он заметил связь между активизацией расстрелов и движением протестующих.

"Он хотел склонить к мысли или получить ответ, что их расстреливал, когда они двигались на баррикады, занятые "Беркутом", а когда они стояли, то их не расстреливали", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 23 июня, экс-беркутовцы, которых подозревают в расстреле 48 участников Евромайдана в феврале 2014 года, объявили бессрочную голодовку в СИЗО.