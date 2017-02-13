В Харькове подорожал проезд в городских маршрутках – горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан 13 февраля во время брифинга.

По его информации, стоимость проезда в наземном пассажирском автотранспорте Харькова с 13 февраля составляет от 3,25 грн до 6,5 грн (подорожание произошло на 0,5-1 грн - УНИАН).

Дульфан заявил, что органы местного самоуправления не влияют на ценообразование, а могут только согласовывать стоимость проезда. Перевозчики начали обращаться к городским властям с просьбой рассмотреть возможность повышения стоимости проезда еще девять месяцев тому назад, и всё это время стороны пытались найти компромиссное решение.

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«Долго приходилось их сдерживать. Перевозчики руководствуются экономической мотивацией, для нас важна социальная составляющая. Точкой невозврата стала ситуация, когда группа контроля нашего департамента зафиксировала ситуацию, когда на маршруты стало выходить меньше подвижного состава более чем на 20%. Мы проанализировали и выяснили, что это связано с отсутствием на линии автобусов большой вместимости. Руководители самовольно принимали решение об ограничении выпуска. Их решение было аргументировано повышением цен на топливо и увеличением минимальной зарплаты. Таким образом, выпуск автобусов большой вместимости привел к убыткам предприятий. Им не хватало средств для оплаты суточной заправки транспортного средства и начисления зарплаты водителю. Кроме того, нужно учитывать средства на содержание транспорта и накладные расходы. Нельзя отрасли работать в условиях, когда топливо по европейским ценам, стоимость запчастей, резины возросла, поднялись налоги и зарплаты», - сказал Дульфан.

Он отметил, что, по расчетам транспортных предприятий, повышение стоимости проезда поможет им выйти на точку безубыточности. Кроме того, у транспортных предприятий есть необходимость в пополнении штата водителей.