Украинцев больше всего раздражает война, нестабильность в стране и собственное финансовое состояние – опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 1-10 декабря 2016 года.

Как отметили социологи, наименьший ежедневный уровень стресса у респондентов вызывают семейные отношения, профессиональная деятельность и внешнее окружение, наибольший - война и военная угроза, социально-политическая нестабильность в стране, коррупция и свое финансовое положение.

Согласно результатам, половина опрошенных оценивают материальное положение своей семьи как удовлетворительное. Лишь 15% считают, что имеют более-менее достаточно средств для жизни. В то же время треть заявляют о собственной бедности. Тех, кто считает себя бедными, больше на востоке, среди пожилых людей, жителей сел, респондентов с плохим состоянием здоровья и низким уровнем образования. Чуть меньше половины опрошенных оценивают свои жилищно-бытовые условия как средние, более трети – как комфортные, каждый пятый - как плохие.

По данным социологов, о плохих жилищно-бытовых условиях чаще заявляли жители востока и юга страны. Чем выше уровень образования респондентов и чем выше уровень доходов, тем лучше они оценивают собственные жилищные условия.

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При этом 42% опрошенных считают, что полностью контролируют свою жизнь и свободны в своих решениях. Примерно столько же считают, что они частично контролируют собственную жизнь. Зато 19% заявляют, что почти не имеют никакого контроля над собственной судьбой. Больше всего людей, заявлявших об отсутствии контроля над собственной жизнью, на востоке, среди лиц старше 50 лет, бедных и респондентов с плохим состоянием здоровья.

Исследование свидетельствует, что лишь 18% респондентов оценивают свое социальное положение как высокое. Половина относит себя к среднему положению. Зато четверть считают, что принадлежат к низшим слоям общества. Последних больше всего на востоке, среди старших и среди бедных.

В то же время, около трети опрошенных полностью довольны своей жизнью, примерно половина - скорее довольны, четверть - не довольны. На востоке последних почти 40%. Недовольных жизнью больше среди тех, кому за 50 лет, и респондентов с низким уровнем достатка.

82% опрошенных считают, что в случае необходимости могут получить эмоциональную поддержку от других людей, 9% имеют противоположное мнение, 9% не определились. 77% заявили, что смогут получить физическую помощь, 13% сказали, что не смогут, 10% не определились. На финансовую поддержку рассчитывают чуть менее 69%, в то же время 20% считают, что не получат денежную поддержку, и 11% не определились.

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Вместе с тем, чем моложе респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них считают, что получат эмоциональную поддержку в случае необходимости.

Больше всего тех, кто признался, что может рассчитывать на физическую поддержку, среди жителей центра, младших респондентов, а также более обеспеченных.

Тенденция по получению финансовой поддержки такая же, как и эмоциональной и физической – более молодые и обеспеченные опрошенные заявляют о такой возможности чаще.

Исследователи обращают внимание на то, что мало кто из опрошенных заявил о своем участии в общественных объединениях. Лишь 7% признали, что являются членами религиозных организаций, 5% относятся к профессиональным клубам, по 3% - к художественным или общественным негосударственным объединениям, 2% являются членами политических партий.

Почти треть опрошенных считают, что обязанности по ведение домохозяйства распределены поровну, четверть (24%) выполняют большинство обязанностей самостоятельно, в 20% большую часть обязанностей выполняет другой член семьи, в 14% все обязанности возложены на респондента, и лишь в 5% все обязанности возложены на другого члена семьи. Среди выполняющих большинство обязанностей в четыре раза больше женщин.

Около трети респондентов считают, что их профессия имеет высокий престиж, около половины – средний, четверть - низкий.

Во время исследования опрошено 1580 респондентов. Было опрошено трудоспособное население (мужчины - 18-65 лет, женщины – 18-60 лет). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.