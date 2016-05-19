В Москве несколько десятков человек отметили День вышиванки шествием по Арбату (фото)

В Москве несколько десятков человек отметили День вышиванки шествием по Арбату.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, российские активисты и представители украинской диаспоры собрались на Арбате и прошли по этой улице к Национальному культурному центру Украины.

Участники акции были одеты в вышиванки и в процессе шествия дарили цветы прохожим и объясняли, что в сегодня Украине празднуют День вышиванки.

Кроме того, они включили запись Государственного Гимна Украины на разных языках – русском, грузинских и других, а возле здания Национального культурного центра сами спели гимн Украины на украинском.

Прохожие адекватно реагировали на акцию, с удовольствием брали цветы и благодарили.