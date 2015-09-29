Пограничники по недоразумению не пускали в Украину известного критика Путина Шендеровича
14:45, 29 сентября 2015Общество
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Известного российского общественного деятеля и писателя Виктора Шендеровича, который прилетел сегодня в Киев, некоторое время из-за недоразумения при прохождении контроля не пускали на территорию Украины.
Шендеровича по недоразумению не пускали в Украину / УНИАН
Но вскоре ситуация была урегулирована, как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины.
“Возникли какие-то недоразумения, но сейчас они урегулированы”, - отметили в ГПСУ.
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Через некоторое время в пограничной службе уточнили, что “никакого недоразумения не было. Его проверили как иностранного гражданина, куда и с какой целью он направляется, после чего, получив ответ, человек спокойно пересек границу”.
Ранее УНИАН сообщал, что Министерство культуры инициировало создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, которые поддержали Украину, в котором фигурирует и Шендерович.
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